Olio e uova “taroccati” sequestrati alla dogana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La tutela del Made in Italy è uno dei settori d’azione principali per la Guardia di Finanza, specie in una città come Brindisi che fa di porto, aeroporto e stazione tre importanti canali d’ingresso e d’uscita per merci e persone. In questo contesto si inscrive l’operazione condotta ieri dalle Fiamme Gialle che hanno sequestrato in due eventi distinti circa 23mila litri di olio di semi di girasole e quasi 22mila chilogrammi di uova: entrambi i carichi, trasportati da camion Tir, provenivano dalla Bulgaria e sono giunti in Italia, al porto di Brindisi, imbarcandosi a bordo di un traghetto partito dalla Grecia. I finanzieri, che hanno lavorato in collaborazione con i funzionari della locale Agenzia delle Dogane, hanno messo nel mirino il Tir condotto da P.D., un 50enne bulgaro, nell’ambito di un’analisi sui flussi commerciali in entrata e in uscita dal porto di Brindisi: i militari, a seguito di un controllo del rimorchio, hanno scoperto che l’autoarticolato, diretto a Cosenza, trasportava 18mila confezioni di olio di semi di girasole, per un totale di 22mila e 880 litri, che pur essendo stato prodotto in Bulgaria riportava sulle etichette delle bottiglie due bandiere italiane. La circostanza ha autorizzato un approfondimento dei controlli da parte delle Fiamme Gialle: al termine del lavoro, sulla base dei riscontri effettuati e delle evidenze investigative acquisite, i finanzieri e i funzionari doganali hanno sottoposto a sequestro penale l’intero quantitativo di olio di semi di girasole.Contestualmente, il 50enne bulgaro al volante del camion è stato segnalato a piede libero all’autorità giudiziaria per il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, avendo trasportato per l’immissione in commercio prodotti con nomi e segni distintivi nazionali in grado di indurre in inganno il compratore sull’origine, la provenienza e la qualità del prodotto.