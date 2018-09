Nuova sfiammata al Petrolchimico: è la terza in un mese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuova sfiammata alla torcia del Petrolchimico di Brindisi, la terza nell’ultimo mese. Da una rapida analisi da parte dei tecnici di Arpa ed Ispra che si trovavano all’interno dell’impianto industriale per verifiche ispettive relative all’Aia (Autorizzazione Integrata Ambientale) già programmate fino a venerdì, si è trattato di un danno provocato dal compressore andato in blocco.Il sindaco Riccardo Rossi, che incontrerà proprio oggi i rappresentanti di Eni Versalis, afferma che "è evidente che è necessario rimediare con investimenti per cambiare questo compressore o pensando ad un doppio compressore che possa entrare in funzione in caso di blocco".