Nubifragi e trombe d'aria nel Brindisino. Salvati automobilisti. Scuole chiuse a Latiano e Torre

Non ha risparmiato il Brindisino l’ondata di maltempo che da ieri mattina flagella l’Italia, soprattutto quella meridionale. L’intensità della pioggia si è avuto intorno alle 20 di ieri con numerose trombe d’aria e violenti scrosci che hanno abbattuto alberi e allagato numerose strade. La zona tra Torre, Latiano, Erchie e Francaville le più colpite: i sindaci di Torre e Latiano hanno deciso di chiudere le scuole per la giornata di oggi.Allagamenti e disagi anche a Brindisi dove i vigili del fuoco, ieri sera impegnati con tutte le squadra, sono stati tempestati da decine di telefonate. L’ondata più violenta ad Apani sono stati abbattuti alberi e la provinciale allagata.Numerosi danni a Torre Santa Susanna e Latiano. Paura per alcuni automobilisti bloccati nei sottopassi dove si è raccolta fino a 80 centimetri di acqua.