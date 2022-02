Si intrufola in un negozio per rubare ma viene scoperto: arrestato un 52enne

BRINDISI - Entra in un negozio di abbigliamento e, sfruttando un momento di distrazione della commessa, si nasconde nel retrobottega per poi rapinarla. L'episodio si è verficato ieri sera nella centralissima piazza Cairoli a Brindisi. P. M. 52enne di Taranto noto alle forze dell'ordine, è entrato nel negozio come un normale cliente. Mentre la ragazza era intenta a servire un avventore, il 52enne si è introdotto in uno stanzino che funge da spogliatoio del personale.

I fatti