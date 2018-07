Né italiano né filosofia: all'Alberghiero la prova orale si fa in cucina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L’ultima fase degli esami di Stato, attualmente in corso, coincide con la prova orale. Spauracchio per tutti gli studenti, è il passo decisivo verso la Maturità e la chiusura definitiva del ciclo scolastico. Presso l’Istituto Alberghiero “Pertini” di Brindisi quest’ultima fase di verifica presenta una particolarità unica: i candidati associano al proprio percorso di studi, comunemente racchiuso in una tesina, una ricetta di cucina. Ovviamente, non si tratta esclusivamente di una esposizione teorica. Infatti, dopo l’interrogazione, ogni maturando è chiamato a presentare una pietanza preparata in autonomia e a proporla ai docenti esaminatori. Un vero e proprio momento di degustazione che, in alcuni casi, può stemperare non di poco la tensione per l’esame.«L’aspetto più interessante è l’abbinamento di un determinato piatto a un contesto storico, culturale e economico – spiega il presidente di commissione Michele Amati, docente dell’istituto “Pantanelli – Monnet” di Ostuni che in questi giorni è impegnato a Brindisi – come commissari esterni, abbiamo fondamentalmente un ruolo di controllo degli atti formali. Non è mai facile comprendere a pieno in un tempo ridotto il grado di preparazione raggiunto dai candidati dopo cinque anni di studio, ma possiamo dire che all’Alberghiero “Pertini” tutto procede nel migliore dei modi. Non si può prescindere dal rispetto dell’Esame di Stato che è a tutti gli effetti un Atto Costituzionale, oltre che un passaggio fondamentale nella vita di ogni ragazzo».Dai classici tarallucci e vino alla pizza margherita, dagli amaretti agli “incartiddati” al pepe: sono queste le pietanze presentate durante gli orali tenutisi nella mattinata di ieri. Ogni ricetta raccoglie una serie di aneddoti facilmente