La navetta prende il volo: 300 passeggeri ogni giorno per raggiungere il Centro

Ha ormai raggiunto livelli fino a qualche tempo fa impensabili l’utilizzo da parte dei brindisini, e non solo, della navetta che dall’area di sosta di piazzale Spalato porta fino al centro cittadino. Una crescita costante partita dagli scarsissimi risultati ottenuti quando il biglietto della corsa era a pagamento e culminata con numeri da record per una città come Brindisi.«Ad utilizzare la navetta – riferisce infatti il direttore della Stp Maurizio Falcone – sono circa 300 persone al giorno, a dimostrazione del fatto che la gente ci sta credendo e che lo ritiene un servizio utile». Le corse più affollate, spiega ancora il direttore, sono quelle della mattina, quando la navetta è utilizzata soprattutto da chi lavora in centro ovvero impiegati e funzionari ma anche commercianti; quelle di mezzogiorno, quando molti tornano a casa per pranzo; e quelle del pomeriggio, quando sia chi fa shopping che chi lavora in centro si sposta per tornare a casa.Una crescita costante quella dei passeggeri del servizio navetta. Appena un mese e mezzo fa, infatti, gli utenti medi giornalieri erano 250 circa mentre oggi hanno già toccato quota 300.Ma questi sono i risultati più recenti. Per fare un raffronto col passato occorre tornare indietro al dato di poco più di un anno fa. A marzo dello scorso anno, infatti, quando la navetta era ancora in fase sperimentale gratuita, il servizio aveva toccato circa 130-135 utenti al giorno, con picchi di 150 a poche ore dal ritorno del ticket a pagamento, il mese successivo. Un risultato notevole se si considera che la navetta era partita da una media di circa 50 utenti giornalieri. Numeri piuttosto scarsi che, come era facilmente prevedibile, sono ritornati non appena il servizio è diventato nuovamente a pagamento.