Sarà la Fondazione Nuovo Teatro Verdi ad allestire il calendario delle iniziative del prossimo Natale a Brindisi, ma intanto l’amministrazione comunale ha già dato l’ok per la realizzazione di una pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Cairoli.

La proposta

Con due delibere di giunta, infatti, Palazzo di Città ha tracciato i primi contorni del programma in vista delle prossime festività e tra queste c’è anche la realizzazione di una struttura in una delle piazze più centrali della città. La proposta è arrivata dalla ditta Intuazione di Monopoli, che ha inviato una lettera con la quale richiede gli spazi attorno alla fontana monumentale per l’installazione di una pista da pattinaggio su ghiaccio.

Più nel dettaglio, nel documento dell’azienda monopolitana si specifica che l’area sarà occupata tra il 25 di questo mese ed il 7 di gennaio del prossimo anno. Nel cronoprogramma che è stato fornito dall’azienda, comunque, il montaggio inizierà già dal 13 novembre, mentre entro il 16 gennaio ci sarà lo smontaggio e il ripristino dei luoghi. La pista avrà una forma ellettica e la superficie ghiacciata una dimensione di circa 300 metri quadri.

Le facilitazioni

Nella proposta sono previsti anche dei ticket ridotti per scolaresche ed associazioni, in giornate da concordare, l’utilizzo gratuito della pista per i diversamente abili e 100 ticket gratuiti a famiglie in stato di necessità, segnalate dalla stessa amministrazione comunale. Tra le altre richieste della ditta, ci sono la concessione del patrocinio gratuito da parte dell’amministrazione, l’autorizzazione per l’occupazione del suono pubblico, la tariffa agevolata per il pagamento della Tari ed un punto acqua per poter creare il ghiaccio. I proponenti, invece, si faranno carico delle luci sia in pista che negli alberi attorno ad essa, ed ancora delle polizze assicurative, della gestione tecnica, amministrativa ed operativa con il proprio personale, dell’allaccio alla corrente elettrica e della gestione dei relativi consumi.

Il calendario natalizio

Parallelamente, nella stessa seduta di giunta che ha dato il via libera alla pista di pattinaggio su ghiaccio, si è dato mandato alla Fondazione Nuovo teatro Verdi per allestire un calendario di eventi in vista del Natale, dopo che quest’estate, anche per la mancata approvazione del bilancio, non c’è stato un vero e proprio programma di iniziative. “L’amministrazione comunale – si legge nella delibera-, in vista delle prossime festività natalizie, intende, come di consueto, offrire alla cittadinanza una serie di eventi ricreativi e culturali, finalizzati alla valorizzazione delle tradizioni del Natale e, al contempo, alla promozione della città”. La Fondazione è stata chiamata in considerazione di quanto già fatto in passato. I criteri su cui ci si muoverà saranno promozione e valorizzazione delle tradizioni del territorio; varietà delle proposte e capacità delle stesse di favorire momenti di aggregazione sociale attraverso il coinvolgimento di tutte le fasce della cittadinanza.