Nasconde le dosi di droga nello zainetto: arrestato

Emergono ulteriori dettagli dell’perazione “Offshore” portata a termine nelle ultime ore dai carabinieri di Brindisi e che ha portato all'arresto sei persone: la droga era stata nascosta nella camera dei giochi dei figli di Cosimo Damiano Laporta. Durante la cattura dei tuturanesi Cosimo Damiano Laporta, di 32 anni, e Cesare Iaia, di 43, spuntano ora altri importanti episodi a loro carico. Il primo, in particolare, aveva nascosto 158 di marijuana all’interno di uno zainetto scolastico in uso a uno dei figli. L’altro, invece, si è reso responsabile di detenere in casa 4 proiettili, nascosti in un portasapone. Sabato scorso, nel corso della perquisizione domiciliare avvenuta a Tuturano nei confronti di Laporta, i carabinieri hanno rinvenuto 158 grammi di marijuana che l’uomo aveva nascosto in uno zaino collocato nella camera dei giochi dei ragazzi.Inoltre, i militari hanno scoperto altri tre grammi di marijuana nella credenza collocata in cucina ed un bilancino di precisione. Nonchè 680 euro in contanti: secondo gli investigatori possibile provento di spaccio. Laporta nascondeva anche un proiettile calibro 7,65 nascosto in un arredo della cucina.