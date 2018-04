Museo d'acqua, albergo, contenitore culturale: si discute sull'uso del castello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Il dibattito intorno al Castello alfonsino ed il complesso di Forte a mare punta soprattutto ad alcuni elementi imprescindibili: quello di legare la sua fruizione alla storia della città ed al mare. Venerdì sera l’ipotesi formulata all’interno del convegno del Rotary Appia Antica è stata quella di realizzare una “Coverciano del mare” rivolta agli sport dell’acqua. Ma non è l’unica idea: tra gli storici brindisini c’è quella della sezione cittadina della Società di Storia Patria per la Puglia e di Giacomo Carito: «La nostra posizione – ha spiegato – è chiara. Abbiamo già esposto agli enti competenti una nostra proposta, quella che nel castello possa sorgere un museo nazionale dell’Appia Antica». L’intenzione è quella di dare dignità alla “Regina viarum” anche nella città dove questa termina: «Qui a Brindisi – ha proseguito Carito - manca ancora qualcosa che faccia da testimonianza, mentre a Roma, all’inizio della via Appia, c’è un parco. Tra l’altro non sarebbe incompatibile con l’idea di uno stadio del mare, perché riguarda il Castello e non gli alloggi».Lo storico, in ogni caso, pone alcuni paletti: «Quello che rifiutiamo – ha evidenziato – è una destinazione