Muore al “Perrino”, donati gli organi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Reni, fegato e cornee. Un ultimo gesto di amore e di grande generosità, quello consentito l’altra notte nell’ospedale Perrino dai familiari di un 69enne deceduto per una grave emorragia celebrale. Per una vita che si spegne, altre tre da oggi, avranno la possibilità di ricominciare a vivere una esistenza normale. Non hanno esitato un secondo i familiari del paziente mesagnese quando l’equipe medica, coordinata da Massimo Calò, medico anestesista dell’ospedale Perrino di Brindisi e coordinatore locale per il prelievo di organi, ha comunicato loro che non c’era più nulla da fare. «La donazione degli organi è un gesto importantissimo - spiega il dottor Calò - che può ridare la vita a tante persone. Ringraziamo i familiari che in un momento così drammatico sono riusciti ad esprimere un gesto di generosità che ridona speranza ai tanti pazienti in attesa di trapianto». Le operazioni, iniziate con la diagnosi di morte encefalica del paziente, hanno rispettato il protocollo. Per sei ore un’apposita commissione ha monitorato il paziente per poi accertare la morte celebrale. Il colloquio con la famiglia avviene solo quando c’è la certezza del decesso.Quello di ieri è stato il primo prelievo di organi eseguito nel 2018. L’équipe medica ha lavorato, in sinergia con il centro regionale trapianti. I reni, prelevati da un’equipe di Foggia, sono stati destinati al centro trapianti di Bari, mentre il fegato è stato prelevato da un’equipe proveniente dalla Sardegna e giunto al centro trapianti di Cagliari. Infine, le cornee sono state prelevate da un oculista dell’ospedale Perrino ed avviate alla Banca nazionale di Mestre.