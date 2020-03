Muniti di mascherina lo sbarco di 35 migranti sulla costa brindisina

Uno sbarco di 35 migranti è avvenuto stamattina nel Brindisino, in zona Cerano, in territorio di San Pietro Vernotico. A quanto si apprende gli stranieri hanno dichiarato di essere minorenni, egiziani e iracheni. Nel gruppo, che è stato localizzato alle prime luci dell’alba da un operatore della vigilanza privata, ci sono anche due bambine.

I giovani stavano cambiando i vestiti bagnati con altri asciutti. Avevano tutti la mascherina chirurgica, forse fornita loro una volta giunti in Italia, alle prese con l'epidemia di coronavirus. Sono stati accolti e prima di essere smistati nei centri di accoglienza sono state offerte loro, in zona, le prime cure. I protocolli prevedono che tutti i migranti debbano osservare un periodo di quarantena. Si stanno svolgendo le operazioni di identificazione e le indagini sulle modalità di arrivo degli stranieri.