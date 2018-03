Riorganizzazione in municipio, cambio di sede per sette uffici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Grandi manovre in vista nelle sedi comunali. Il commissario straordinario Santi Giuffrè, infatti, ha stabilito una massiccia riorganizzazione con trasferimenti delle sedi di diversi settori del municipio.La scelta è motivata dalle esigenze, rappresentate in diverse conferenze dei dirigenti, «di una più ragionale collocazione degli uffici, spesso decentrati seppur ascritti alla stessa struttura, con evidente penalizzazione del collegamento funzionale tra gli stessi». Ma non solo. Alcuni uffici, sottolinea il dirigente del settore Datore di lavoro Gaetato Padula nella relazione introduttiva alla delibera approvata dal commissario con i poteri della giunta, «in stabili allo stato bisognevoli di interventi per il ripristino delle condizioni di sicurezza o salubrità come formalizzato nelle relazione del responsabile della sicurezza». E ancora in altri «con un rapporto uomo/spazio non corrispondente ai canoni vigenti».La scelta, tuttavia, non riguarda solo il flusso di lavoro interno al municipio. Molti utenti infatti, dai professionisti ai semplici cittadini, hanno spesso bisogno di rivolgersi ai vari uffici di palazzo di città per le più disparate incombenze.La decisione del commissario riguarda in particolare sette uffici. Si comincia dal Pes, ovvero la Programmazone economica, che fino ad oggi si trovava negli ex uffici del Genio Civile, all’ultimo piano della palazzina comunale di via Casimiro. A breve, invece, sarà trasferito in via Filomeno Consiglio, dove si trovano attualmente gli uffici del settore Tributi.Al posto degli uffici della Programmazione economica, all’ultimo piano di via Casimiro arriverà l’ufficio Affari legali, che si trovava fino ad oggi al primo piano della palazzina di via Ferrante Fornari nella quale era ospitato anche l’ufficio Trasporti.Proprio quest’ultimo, si trovava al secondo piano dello stabile, affacciato oltre che su via Ferrante Fornari anche, dall’altro lato, su piazza Mercato. Ma è destinato ad essere trasferito nella sede centrale del municipio, in piazza Matteotti, al piano rialzato, raggiungibile dall’ingresso C.