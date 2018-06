Multato anche il carro-rimozione: era in divieto di sosta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non sfugge neppure il carro-rimozione, multato dai vigili urbani di Brindisi perché pizzicato in divieto di sosta. Il mezzo è della Multiservizi, società in house del Comune di Brindisi, trovato in divieto di sosta dal personale della polizia locale nella centralissima via Santi, a pochi metri dal Teatro Verdi. Il “foglio” rosa posto sul parabrezza non è passato inosservato alle tante persone presenti, rimaste un po’ meravigliate su quanto accaduto. Infatti, il mezzo rimozione si trovava in zona-centro per essere utilizzato prontamente dal personale, anche perché negli ultimi giorni sono diverse le manifestazioni che si stanno susseguendo dal lungomare fino all’area che interessa Palazzo Nervegna e il Teatro Verdi. Ma la legge è legge anche se il carro-rimozione ha almeno evitato la rimozione perché l'unico mezzo in servizio era al momento indisponibile.