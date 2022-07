Brindisi, movida sotto accusa. I residenti del centro: «Così non viviamo più»

«Vivere civilmente in centro? A Brindisi non è possibile, anche per colpa del Comune»: è quanto sostengono gli aderenti, una sessantina, al Comitato denominato proprio “Vivere civilmente in centro” che da un anno cercano risposte nelle istituzioni, con esposti alla magistratura e segnalazioni e richieste di intervento, nel rispetto di leggi e regolamenti che, senza impedire le attività commerciali collegate alla cosiddetta movida,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati