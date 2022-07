Movida a Brindisi, gli esercenti contro le ordinanze restrittive: «Siamo penalizzati»

Proseguono le polemiche sulla movida “sregolata” in tutta la provincia di Brindisi. Continuano a far discutere, infatti, gli assembramenti (in diversi casi anche molto rumorosi) che puntualmente si verificano per le strade delle città e soprattutto in prossimità dei principali locali: mentre c’è chi confida nei controlli delle forze dell’ordine, chiedendo di intensificare i pattugliamenti e facendo anche leva su una collaborazione tra...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati