Navigate di "prova" della motobarca, il catamarano elettrico potrebbe entrare in funzione nei prossimi giorni

Dovrebbe entrare in servizio ufficialmente nei prossimi giorni, superati gli intoppi, la nuova motobarca elettrica della Stp, ormeggiata da alcune settimane presso l’Approdo delle Indie a Brindisi. Una imbarcazione innovativa che, nella mattinata di oggi, ha eseguito le prime navigate di "prova, dopo la presentazione nell'ottobre 2023.

Il catamarano elettrico, sviluppato dai cantieri navali Catmarine, è stato acquistato dalla Stp grazie al progetto SuMo, ovvero Sustainable mobility in the port cities of the southern Adriatic area (Mobilità sostenibile nelle città portuali dell’area dell’Adriatico meridionale), che mirava a migliorare la sostenibilità e la mobilità nelle aree portuali dei territori coinvolti (Puglia, Molise, Albania e Montenegro) attraverso lo sviluppo un sistema trasnfrontaliero che incoraggi l’uso di mezzi di trasporto sostenibili e alternativi.

Inizialmente, l’entrata in servizio era prevista per novembre. I problemi burocratici, tuttavia, hanno fatto slittare la data prevista che, ormai, dovrebbe comunque essere dietro l’angolo.