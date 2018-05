Via ai lavori: entro metà giugno cinque fermate per la motobarca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Entro metà giugno il servizio motobarca di Brindisi dovrebbe poter contare su 5 fermate. Sono in avvio, infatti, i lavori di installazione del pontile galleggiante nello specchio acqueo antistante la banchina “Ammiraglio Millo”, in corrispondenza di via Ammiraglio Cagni, la famosa fermata sospesa dopo i lavori di riqualificazione del porto effettuati dall’Autorità Portuale. Dopo le opere, infatti, nacque il problema tecnico che impedì l’attracco della motobarca: distanziatori e bitte erano fuori misura. Nonostante, l’inaugurazione della fermata, ormai parecchi mesi fa, questa non venne mai attivata. Il motivo è presto detto: bisognava predisporre il nuovo pontile galleggiante e per farlo bisognava istituire la gara di appalto e assegnarle. Tempi piuttosto lunghi, perché la gara è stata dichiarata aggiudicata dalla Società trasporti pubblici il 18 gennaio scorso, come da elenco di gare e bandi previsto dalle normative di amministrazione trasparente e pubblicato sul sito societario, ma i lavori ancora non sono partiti.«Sono in avvio – assicurano dalla direzione – e la fermata contiamo sarà pronta a metà giugno». Tre le ditte partecipanti alla gara che, oltre la posa del nuovo pontile al fine di migliorare il servizio, prevede anche la manutenzione ordinaria del pontile di attracco al villaggio pescatori, in prossimità di via Santa Maria del Casale. Tra la Sub Tecnical Edil Services srl e, Viva Costruzioni e Ce.Sub srl, ha vinto la prima: azienda di Mola di Bari che effettuerà i lavori per 35.437,75 euro, compresi oneri di sicurezza. I lavori prevedono l’istallazione di pontile e sulla banchina verranno posizionate delle pedane in legno che porteranno gli utenti a un percorso obbligato con ingresso verso il natante e uscita verso la banchina. Il pontile sarà ancorato mediante catenarie, a corpi morti posizionati sul fondale marino e a spinotti inseriti nella banchina. Nei lavori sono quindi compresi anche il controllo e l’ispezione subacquea fotografica mediante operatori tecnici specifici che hanno valutato e valuteranno tutta la struttura, sia immersa che di superficie.