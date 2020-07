Sbanda con la moto mentre va al lavoro: muore ragazzo di 21 anni

Ultimo aggiornamento: 08:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un grave incidente stradale si è verificato domenica sera sulla strada provinciale 113 che collega Alberobello a Monopoli, a 5 chilometri da Alberobello, in territorio di Martina Franca . A perdere la vita è stato un giovane di 21 anni di Fasano, Stefano L’Abate, che viaggiava a bordo di una moto che, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada.Sul posto è subito intervenuta una ambulanza del 118, i cui sanitari, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L’incidente è avvenuto in un tratto con doppie curve. La moto ha finito la sua corsa in un terreno che ricade nel territorio di Martina Franca.I rilievi di rito, infatti, sono stati eseguiti dalla Polizia locale di Martina Franca, alla quale sono intervenuti in supporto i Carabinieri e gli agenti della Polizia locale di Alberobello. L’Abate era impiegato come pizzaiolo in un locale a Coreggia. Aveva già raggiunto il posto di lavoro ma pare avesse finito le sigarette e si fosse recato in un distributore di benzina poco distante per comprarle. Sulla strada del ritorno verso la pizzeria il tragico incidente.