Paura in città, impatto fra auto e moto: il centauro vola e cade sull'asfalto

Incidente questa mattina lungo via Tor Pisana, a Brindisi, fra un'auto e una moto, in sella alla quale c'era F.G.,26 anni. Alla guida dell'auto, un uomo di Torre Santa Susanna, 29 anni, le cui iniziali sono P.M.A. La moto, dopo aver sorpassato alcune auto che percorrevano la strada, ha impattato violentemente contro l'auto che ha svoltato a sinistra, forse nel tentativo di parcheggiare. Un volo di qualche metro per il motociclista che, fortunatamente, non ha riportato ferite gravi: si trova comunque in ospedale per accertamenti.

Sul posto - per i rilievi dell'incidente, spettacolare nella dinamica - è intervenuta una pattuglia della Polizia locale, agli ordini del comandante Antonio Orefice. Sono stati sanzionati sia l'automobilista che il giovane alla guida della moto: il primo per svolta con linea continua; il secondo per il sorpasso, con invasione di corsia e superamento della linea continua.