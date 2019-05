Morto il giornalista Vittorio Bruno Stamerra, direttore di Quotidiano dal 1981 al 1996

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È morto a Brindisi, all'età di 77 anni, Vittorio Bruno Stamerra, giornalista e direttore di Quotidiano dal 1981 al 1996. Stamerra era da un paio di settimane ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale "Perrino" di Brindisi. Ieri le sue condizioni sono peggiorate fino a condurlo alla morte.Giornalista professionista e redattore del tg Rai della Puglia, Stamerra venne chiamato a dirigere il Quotidiano nel 1981, in un momento particolarmente difficile per la sopravvivenza della testata nata pochi anni prima. Con lui alla guida il giornale riuscì a superare la crisi e a conquistare un ruolo di primo piano nell'editoria pugliese, diventando il primo quotidiano nel Grande Salento. Lasciò la direzione nel 1996, in occasione della sua candidatura al Senato. Elezione che, però, Stamerra mancò sia pure per pochi voti. Negli ultimi anni ha continuato a svolgere l'attività di giornalista, come editorialista della Gazzetta del Mezzogiorno e autore di libri.