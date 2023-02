Morto a 98 anni Pietro Parisi, lo storico partigiano “Brindisi”

Addio all’ultimo partigiano pugliese, Pietro Parisi, nome di battaglia “Brindisi”, nato 98 anni fa a Cisternino, Presidente onorario del Comitato provinciale Anpi Brindisi. «Buon vento partigiano Pietro. Continueremo con i tuoi insegnamenti e la tua forza. Riconoscenti sempre, siamo vicini alla sua amatissima famiglia» scrivono sui social i tanti amici del Comitato provinciale ANPI Brindisi.

La figura

Pietro Parisi, contadino e pluripremiato maratoneta, aveva militato nella 176esima Brigata Garibaldi dal 1° novembre 1943 al 7 giugno 1945 in Val d’Aosta rendendosi protagonista, con altri partigiani, di azioni coraggiose ed eroiche contro i nazisti e contro i fascisti e mettendo a serio rischio la sua vita. Ha continuato il suo impegno per la Memoria della Resistenza e per la difesa della Costituzione sino a pochi mesi fa portando la sua testimonianza tra i bambini e tra i giovani in moltissime scuole.