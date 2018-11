Morto Giovanni Barretta, l'imprenditore "palombaro" del miracolo brindisino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è spento a Brindisi all’età di 91 anni l’imprenditore portuale Giovanni Barretta, che assieme al fratello Domenico è stato artefice di un miracolo imprenditoriale tutto brindisino, probabilmente il più sensazionale della storia recente della città.Nati come semplici palombari, impegnati nel recupero del materiale ferroso per sbarcare il lunario in un periodo dove la fame e la povertà imperversavano, Giovanni Barretta ha concluso il suo percorso di vita lasciando a figli e nipoti un’impresa, la “Fratelli Barretta Domenico e Giovanni srl”, che ad oggi conta 46 dipendenti, 5 rimorchiatori e 3 pontoni galleggianti, oltre ad una storia costellata di grandi salvataggi, in ultimo quello della Norman Atlantic.I funerali di Giovanni Barretta si terranno domattina, venerdì, alle ore 9,30 presso la Cattedrale di Brindisi.