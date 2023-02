In Cattedrale l'insediamento di monsignor Intini Varato il piano della sicurezza e viabilità

Percorsi blindati e cambi di viabilità a Brindisi per l’insediamento del nuovo arcivescovo, monsignor Giovanni Intini. La cerimonia è prevista per questo pomeriggio alle ore 18 nella Cattedrale di piazza Duomo a Brindisi. C’è grande attesa e si prevede una grande accoglienza per Intini tanto che la scorsa settimana presso la Prefettura si è svolto il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza durante il quale il prefetto di Brindisi, Michela La Iacona, ha delineato con le forze dell’ordine le misure da adottare per il giorno della cerimonia, con inevitabili ripercussioni e disagi sul fronte del traffico.

Il piano

Dalle ore 8 di questa mattina sarà in vigore il divieto di sosta a tutti i veicoli su entrambi i lati con rimozione degli stessi su via Tarantini, via De Leo, piazzale Lenio Flacco, scuola Salvemini (perimetro interno) e piazza Santa Teresa; dalle ore 15 sino a cessate esigenze è prevista la chiusura al transito di via Santi, via Palma, via Duomo (a partire dall’intersezione con via Casimiro fino a vico Seminario), piazza Santa Teresa, via Santabarbara (dall’intersezione con via G. M. Moricino fino a piazza Dante/via Tarantini), eccetto gli autorizzati, anche in possesso di pass, diversamente abili, nonché i residenti delle medesime vie; dalle ore 15 sino a cessate esigenze: chiusura al transito anche ai residenti di piazza Duomo, via Duomo (dall’intersezione con vico Seminario), via Tarantini (dall’intersezione con vico De’ Ranieri), vico De’ Moricino, vico De’ Dominicis, eccetto i diversamente abili e gli autorizzati in possesso di pass al solo scopo di raggiungere le aree di parcheggio riservate. Restano esclusi dal presente provvedimento i veicoli delle Forze dell’Ordine, dei mezzi di Soccorso, dei diversamente abili e degli autorizzati muniti di apposito pass. Monsignor Giovanni Intini, 56 anni, è originario di Gioia del Colle ed è chiamato a sostituire monsignor Domenico Caliandro. È cresciuto a Noci, nella diocesi di Conversano-Monopoli. Intini il 29 giugno 1990 è stato ordinato presbitero dal vescovo Domenico Padovano per la diocesi di Conversano-Monopoli. È stato arciprete-parroco della chiesa matrice di Santa Maria della Natività a Noci. Nel 2014 è stato nominato dal vescovo Domenico Padovano rettore della basilica concattedrale di Maria Santissima della Madia a Monopoli. Il 7 dicembre 2016 papa Francesco lo ha nominato vescovo di Tricarico; succede a Vincenzo Carmine Orofino, precedentemente nominato vescovo di Tursi-Lagonegro. Il 22 febbraio 2017 ha ricevuto l’ordinazione episcopale, nel palazzetto dello sport “San Giacomo” di Conversano, da Giuseppe Favale, vescovo di Conversano-Monopoli, consacranti l’arcivescovo Giuseppe Pinto, nunzio apostolico nelle Filippine, e Domenico Padovano, vescovo emerito di Conversano-Monopoli. Il 18 marzo seguente ha preso possesso della diocesi, nella cattedrale di Santa Maria Assunta a Tricarico. È membro della commissione episcopale per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi della Conferenza Episcopale Italiana.