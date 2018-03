I moderati vanno avanti: oggi incontro con Fi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sta nel significato dell’espressione “pausa di riflessione” la chiave del rapporto tra i movimenti “Impegno sociale” e “Brindisi in Alto” e la coalizione dei moderati (ora costituita da Ap, Udc, Coerenti per Brindisi e Noi con l’Italia). I leader dei due movimenti, rispettivamente Alessandro Formosi e Nando Marino, chiariranno infatti oggi pomeriggio in una conferenza i motivi che hanno portato alla rottura di sabato scorso, quando all’inizio della riunione convocata per individuare il possibile candidato sindaco da proporre a Forza Italia - con cui i moderati hanno avviato un dialogo in vista delle amministrative -, i rappresentanti dei due movimenti hanno detto ai presenti di voler interrompere i rapporti con la coalizione.Non si esclude, tuttavia, che l’espressione “pausa di riflessione” possa essere stata utilizzata proprio per lasciare la porta aperta ad eventuali ripensamenti, in attesa comunque di ridefinire rapporti ed equilibri all’interno della coalizione stessa.I moderati, in ogni caso, vanno avanti. Lo avevano già lasciato intendere al termine della riunione di sabato scorso, nonostante il fuoriprogramma che aveva comunque suggerito di rinviare ad una successiva seduta il dibattito sui candidati sindaco. E lo hanno ribadito con i fatti anche nella giornata di ieri. Giornata festiva, d’accordo, ma anche l’occasione per fare il punto sulla situazione, e per proseguire nella condivisione del programma sottoscritto. L’occasione è stata quella di un aperitivo al bar ieri mattina, alla presenza di Lino Luperti, in rappresentanza dei Coerenti, di Raffaele Iaia dell’Udc, di Teodoro Pierri di Ap, di Italo Guadalupi di Noi con l’Italia, dell’ex assessore Antonio Monetti e dell’ex consigliere Pietro Santoro, che fa parte del movimento “Impegno sociale”. Proprio la presenza di Santoro potrebbe rappresentare la ricerca di una mediazione con i movimenti che hanno annunciato l’uscita dalla coalizione, magari provando a ricucire rapporti e dialoghi inevitabilmente interrottisi con la decisione di sabato scorso. Ipotesi, comunque.