Minacce e tentata estorsione in carcere tra detenuti: tre arresti

BRINDISI - Tre detenuti di diverse carceri sono destinatari di un'ordinanza cautelare del gip di Brindisi per aver tentato di estorcere denaro a un altro detenuto, in cella a Brindisi, al quale sono stati chiesti 500 euro, più un fisso di 200 euro al mese per il sostentamento di uno dei tre. Gli accusati sono Roberto Petruzzelli di Massafra (Taranto), rinchiuso nel carcere di Turi (Bari); Giorgio Candita di San Pietro Vernotico (Brindisi), rinchiuso a Lecce; Eligio De Felice di Grottaglie (Taranto), che si trova invece recluso a Matera. Le indagini sono state condotte dai carabinieri di Brindisi, coordinati dalla Procura: sono iniziate dopo il sequestro, nel carcere di Brindisi, di un bigliettino in cui erano riportate le richieste. Veniva specificato che in caso di mancato pagamento la vittima avrebbe avuto seri problemi durante la sua permanenza carceraria a Brindisi. Dall'analisi della grafia e da altri elementi gli inquirenti sono riusciti a risalire ai presunti estorsori. © RIPRODUZIONE RISERVATA