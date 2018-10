Minacce e ricatti: per due mesi ha abusato di una donna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un rumeno di 25 anni ha usato violenza contro una giovane connazionale di 26 anni per due mesi: i fatti risalgono alla scorsa estate a Brindisi. Un vero inferno per questa donna, “sequestrata” nella propria abitazione (con tanto di porta chiusa a chiave), al fine di compiere atti sessuali contro la sua volontà. Ora, a seguito degli elementi raccolti dagli investigatori, il 25enne - che in passato si era reso responsabile di analoghi comportamenti con la sua ex compagna, alla quale aveva provocato anche lesioni di natura fisica - è stato arrestato dai carabinieri della Stazione Brindisi-Centro e al termine delle formalità di rito condotto presso la casa circondariale di via Appia a disposizione dell’autorità giudiziaria.I fatti risalgono agli scorsi mesi di giugno e luglio, quando il rumeno aveva molestato in più circostanze la connazionale, agendo in più occasioni sotto l’effetto di sostanze alcoliche. A questo si erano man mano aggiunte nel tempo altre pressanti minacce, tra cui quelle verbali: il 26enne, per spaventarla, asseriva di conoscere il luogo di lavoro della ragazza.