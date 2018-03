Vola fuori strada con la moto e nessuno se ne accorge: muore a 31 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sangue sulle strade di Mesagne, in provincia di Brindisi. Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio lungo la provinciale che collega Mesagne a San Pancrazio Salentino dove un centauro, per cause ancora in fase di accertamento, è uscito fuori strada a bordo della sua moto andando a impattare nel terreno.La vittima è un uomo di 31 anni, Federico Barbarossa, di Mesagne.Ad accorgersi della moto distrutta nel terreno, una Honda 1000, è stato un agricoltore della zona che ha subito avvisato i vigili urbani. Una volta arrivati sul posto gli agenti hanno notato il giovane riverso per terra.