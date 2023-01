La dea bendata premia Mesagne: al bar Magrì vinti 46mila euro

Capodanno con i botti a Mesagne dove la dea della fortuna ha fatto vincere ben 46mila 514 euro al Superenalotto presso la ricevitoria del Nuovo bar Magrì, in via Guatiero d'Ocra. Una vincita che dovrà essere divisa, però, tra 21 clienti che avevano giocato il sistema pensato dal proprietario del bar, Alessandro Magrì.

La fortuna

Ciascuno dei 21 giocatori riceverà 2mila 214 euro. In particolare il sistema giocato ha realizzato due 5 e sfiorato il 6. In questo caso la vincita sarebbe stata di 340 milioni di euro. Altro che bruscolini. I vincitori sono tutti clienti affezionati del Nuovo bar Magrì che c’è da giurarci continueranno a giocare per rincorrere una vincita ben più grande. In ogni modo la Puglia a Capodanno ha ottenuto complessivamente un monte vincite di circa 190mila euro.