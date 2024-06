Toni "l'amico di tutti": sindaco a zero polemiche, col 95% e il pieno di seggi

Toni: a Mesagne per indicarlo non vi è bisogno di aggiungere altro: né il cognome, Matarrelli; né che è il sindaco della città, eletto al secondo mandato con il 95 per cento dei consensi dopo le elezioni amministrative dell’8 e 9 giungo 2024. Toni è unico, come lo è stato Armando Maradona nel mondo del calcio. Non speciale: unico. In quale altro modo si può definire un sindaco che viene eletto con il 95 per cento dei consensi in un comune di circa 26 mila abitanti, cioè un Comune nel quale ci sono certo interessi, contrasti, diatribe, odi, invidie dissimulate e/o espresse? In quale altro modo si può definire un politico di professione che: compirà 50 anni il 4 febbraio del prossimo anno; è nato da emigranti a Krefeld, in Germania; è tornato in Italia all’età di 7 anni e mezzo; ha compiuto un regolare corso di studi e si è laureato in Lettere a Lecce nel 2000; nell’ultimo quarto di secolo è stato prima assessore comunale all’Urbanistica e ai Servizi sociali espressione di Rifondazione comunista, poi consigliere provinciale eletto nel collegio uninominale di Mesagne (in carica dal 2004 al 2009), dal 2010 consigliere regionale eletto nella lista Sel (Sinistra ecologia e Libertà) a sostegno del presidente Nichi Vendola, dal 2013 deputato eletto alla Camera sempre con Sel da cui si allontana nel 2014 contestando “lo stalinismo di ritorno” che a suo parere stava ammorbando il partito. Nel 2015 aderisce al movimento Possibile, creato dal deputato ex renziano Pippo Civati, e nel 2017 approda nel partito Articolo 1-Movimento democratico e progressista creato da Pierluigi Bersani, Massimo D’Alema, Roberto Speranza e altri ex Pd in contrasto con Matteo Renzi.

Nel 2019 la sua prima candidatura a sindaco con una serie di liste civiche e il sostegno di ex socialisti, come Gino Vizzino, potente dirigente locale della Uil, e del figlio Mauro, consigliere regionale eletto nel 2015 con una lista a sostegno di Michele Emiliano. ll Pd locale non lo considera adeguato per quell’incarico, e organizzata in contrapposizione una cordata capeggiata come candidato sindaco dall’avvocatessa Rosanna Saracino. Al ballottaggio Toni Matarrelli sbaraglia la concorrente espressione del Pd e diventa primo cittadino.

Da allora comincia un percorso inarrestabile, fatto di successi e di incarichi istituzionali: dal giugno del 2020 presiede l’Aip (l’Autorità idrica pugliese), l’organismo che in rappresentanza dei Comuni controlla le attività della concessionaria del servizio idrico integrato (Aqp) e ne delibera i miliardari piani di investimento in rapporto alla tariffa da applicare; dal marzo 2022 è presidente della Provincia. Sempre in sintonia e in linea con il presidente della Regione Michele Emiliano.

Il Pd ha impiegato più di tre anni, dopo le elezioni del 2019, per capire che con Matarrelli sarebbe stata partita persa anche al turno amministrativo del 2024, e vi è stato prima un avvicinamento e poi un ingresso nella maggioranza.

I duri e puri del Pd hanno ancora dubbi sull’intesa, ma i risultati bulgari delle amministrative non lasciano spazio ad altre considerazioni. Toni è unico. Il Pd è minoritario. E quasi ininfluente.

In questi anni ha consolidato e fatto crescere il consenso ottenuto nel 2019 attraverso una presenza attiva a fianco di chiunque a Mesagne voglia nel bisogno sentire la vicinanza dell’autorità, aprire un negozio, un pub, un ristorante, un B&B, oppure avere il piacere e l’onore della visita del sindaco in occasione di un battesimo o un matrimonio. E ogni incontro per strada con un cittadino più o meno noto è degno di una foto insieme, abbracciati, da postare su Facebook con un commento accattivante.

Sul piano della comunicazione istituzionale è stato bravo nel cancellare il rapporto tra la città di Mesagne e il suo essere stata capitale della Sacra corona unita, con circa 500 persone affiliate. Ha condotto una battaglia per la designazione di Capitale italiana della cultura 2024, ottenuta da Pesaro, facendo piazzare la città tra le 10 finaliste. Ha assecondato il processo di crescita delle attività artistiche e l’organizzazione di mostre nel castello: un anno fa la mostra su Caravaggio e il suo tempo; dal 13 giugno all’8 dicembre 2024 la mostra intitolare “G7, Sette secolo d’arte italiana”, con in esposizione opere del Canaletto, di allievi di Leonardo da Vinci, insieme a opere barocche. Toni ha parlato della mostra come della “più importante mostra del Mezzogiorno”. Il sindaco è modesto nel raccontare se stesso, ma quando racconta la sua città la considera ineguagliabile, unica appunto, come lo è lui. E a volte deborda. Troppo. Infatti vi è anche chi ha scritto di patacche in esposizione alla mostra del G7 e che alla mostra su Caravaggio e il suo tempo ci fosse più tempo che Caravaggio. Ma questa è un’altra storia.

Il centro storico di Mesagne da anni è il luogo della movida di quell’area interna della provincia di Brindisi e anche del comune capoluogo. Con Toni Matarrelli ha fatto ulteriori passi in avanti.

Ciò che contraddistingue Toni è anche la capacità di tenersi lontano dalle polemiche, di non esprimere, mai, un punto di vista contro. Di non prendere una posizione che possa alimentare ulteriori contrapposizioni. Se ci sono nemici, li ignora. Meglio unire che dividere, potrebbe essere il suo motto. Appunto, l’amico di tutti. I nemici non esistono. Li ignora. Proprio seguendo questo stile è arrivato al traguardo del 95 per cento di consensi e ad avere un consiglio comunale nel quale l’opposizione non avrà neppure un rappresentante. Come neppure nella Russia di Putin ora e nella Romania di Ceausescu sino alla morte del dittatore, o nella Bulgaria di Zivkov. Anche se negli stessi giorni in cui si è votato per il Comune gli elettori mesagnesi hanno avuto in mano la scheda per le elezioni europee e in 3.542 hanno votato per Fratelli d’Italia, in 870 per Forza Italia e in 665 per la Lega (in totale il 40 per cento dei votanti). Il 35 per cento di essi ha votato con convinzione per Matarrelli, un minuto prima o dopo aver votato per il centrodestra.