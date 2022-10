Case popolari, in 24 finiscono nei guai

Proprietari di immobili o con redditi che non avrebbero giustificato l’assegnazione di una casa popolare. Nei guai in 24 risultati idonei nelle graduatorie del Comune di Mesagne.

La truffa



Nei giorni scorsi sono stati raggiunti dal decreto di citazione diretta a giudizio a firma del pubblico ministero della Procura di Brindisi, Giovanni Marino. A tutti viene contestata l’ipotesi di reato di falso, ossia di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico poichè - sostiene letteralmente questo il capo di imputazione - «all’atto della presentazione della domanda per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale, di proprietà pubblica o in gestione di enti pubblici disponibili nel Comune di Mesagne, dichiarava falsamente....». A volte di non essere proprietari di immobili, a volte di avere un reddito inferiore al tetto massimo previsto, poco più di 15mila euro all’anno.



Sono tutti beneficiari di questi alloggi, i 24 imputati. Non compare nessun esponente del, nè politci e nemmeno personale amministrativo, contrariamente da quanto sta avvenendo nel processo in corso al Lecce con 33 imputati e fra questi ex assessori e funzionari comunali.