Schianto autocarro-trattore: morto l'agricoltore

Non ce l'ha fatta il 57enne coinvolto nell' incidente stradale nel pomeriggio di ieri (29 luglio), avvenuto alle 18, lungo la provinciale Mesagne - San Pietro Vernotico . La vittima si chiamava Vito Bianco. Per causa in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale di Brindisi , un autocarro che viaggiava in direzione San Pietro Vernotico, giunto in un tratto di strada con presenza di curva, ha tamponato violentemente un carro che stava percorrendo la medesima strada nello stesso senso di marcia. Dopo l'impatto il conducente è ribaltato sul lato sinistro, andando a finire nella parte all'interno del canale adiacente il margine mentre la carreggiata, è stato sbalzato dal posto di guida, rimanendo schiacciato sotto il veicolo agricolo. L'autocarro, invece, dopo l'impatto, ha finito la sua corsa dopo circa 40 metri dal punto d'urto.

I soccorsi

A seguito dello schianto sono finiti in ospedale un 52enne (M.S.) di San Vito dei Normanni al volante del camion, e un 57enne di Mesagne, alla guida del trattore. Immediati i soccorsi sul posto. L'agricoltore, dopo le prime cure del personale del Servizio 118, è stato subito trasferito in prognosi riservata, per ulteriori accertamenti, presso l' ospedale Vito Fazzi di Lecce . È deceduto nella notte. Il guidatore del camion è risultato negativo agli esami tossicologici e ai test alcolelmici.

Gli accertamenti