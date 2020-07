Picchiato a sangue nel centro storico: tre arresti per tentato omicidio

MESAGNE – Gli agenti del commissariato di Mesagne e della squadra mobile di Brindisi hanno eseguito all'alba di oggi un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dei responsabili della violenta aggressione ai danni di un 37enne del posto (D. V.), finito in ospedale il 20 febbraio scorso in seguito alle gravi ferite riportate durante il pestaggio. Gli agenti hanno tratto in arresto tre mesagnesi, tra cui una donna, ex compagna della vittima. Ultimo aggiornamento: 11:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA