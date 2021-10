Sicurezza sul lavoro, a Brindisi un patto Ance-sindacati dopo la tragedia di Mesagne

L’associazione dei costruttori ed i sindacati di categoria stringono un patto mirato alla formazione continua per garantire la sicurezza sul lavoro. Dopo la tragedia accaduta a Mesagne, in provincia di Brindisi, nei giorni scorsi, in cui ha purtroppo perso la vita un operaio edile, Ance, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil in occasione dell’incontro tra le parti sociali hanno siglato un’intesa per arrivare ad una maggiore formazione dei...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati