Trovato morto in casa un 56enne. Era deceduto da qualche giorno. Indagini

Un uomo di 56 anni è stato trovato morto in casa a Mesagne. L'abitazione è in via Crispi. Sul posto sono giunti i poliziotti, i vigili urbani e il personale del 118. Si aspetta il medico legale per trasferire il corpo presso l'obitorio del cimitero di Mesagne.

L'uomo è deceduto da diversi giorni. Stando ai primi riscontri, sembrerebbe che la morte sia riconducibile a cause naturali. Sul corpo, infatti, non risulterebbero segni di violenza. Ma gli ulteriori accertamenti necroscopici consentiranno di fare piena chiarezza sul decesso, fugando i dubbi. A dare l'allarme i famigliari, che da qualche giorno non avevano notizie del 56enne (né riuscivano a mettersi in contatto telefonicamente con lui), residente in Germania e rientrato nella sua città natale per una vacanza.