Incidente sulla statale, tre mezzi coinvolti: una donna finisce in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato questo pomeriggio lungo la statale 7, dove tre mezzi sono rimasti coinvolti in due distinti sinistri. Si tratta di un furgone di colore bianco, una Ford e una Mercedes A180. Nell’impatto una donna è rimasta ferita. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, la polizia di Mesagne, i vigili del fuoco e la polizia locale di Brindisi.

I fatti

Si sono verificati intorno alle ore 15 sulla statale 7 nei pressi dello svincolo per Sandonaci, in territorio di Brindisi. Su quest’importante arteria viaria stanno viaggiando diversi veicoli in direzione Brindisi, quando una signora alla guida della Mercedes, per cause ancora in fase di accertamento, è andata a sbattere sul guardrail. Subito dopo un furgone ha iniziato a sbandare ed è andato a sbattere sul guardrail centrale della rampa di innesto sulla provinciale per Sandonaci. Infine una Ford ha carambolato in mezzo alla carreggiata e si è fermata nel senso opposto di marcia. Fortunatamente nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nel sinistro.

È stato lanciato l’allarme e sul posto sono giunte alcune volanti del commissariato di Mesagne i cui agenti hanno immediatamente bloccato il traffico e messo in sicurezza l’area. Subito dopo sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi e due ambulanze del 118. I pompieri hanno estratto una donna ferita dalla sua auto e l’hanno consegnata ai sanitari i quali, constatate le ferite, l’hanno trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale “Perrino” di Brindisi.