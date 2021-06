Incidente a Mesagne, scontro tra due auto: grave anche una bimba

Un grave incidente stradale si è verificato poco fa sulla provinciale che collega la città di Mesagne a San Pancrazio Salentino, in provincia di Brindisi. Due auto, una Fiat Punto e una Peugeot 305 Sw, per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrate. Nell'impatto sono rimasti feriti tutti gli occupanti dei mezzi, compreso una bimba le cui condizioni sono preoccupanti.

I soccorsi

Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 e la polizia locale. I feriti sono stati condotti in ospedale per essere sottoposti ad accertamenti. I vigili urbani hanno rilevato l'incidente e avviato le indagini.

Aggiornamenti a breve.