Incendiato il Centro diagnostico a poche ore dalla inaugurazione

Chi pensava che a Mesagne la criminalità fosse stata debellata si deve ricredere. Stanotte nella cittadina a pochi chilometri da Brindisi alcuni individui hanno messo in atto un’azione intimidatoria ai danni della società Apulia diagnostic che proprio nel pomeriggio di oggi avrebbe inaugurato la nuova struttura.Nella notte è stato appiccato l’incendio in uno dei locali. Le fiamme hanno annerito gli ambienti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Brindisi, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza i locali, e i poliziotti che stanno indagando su un possibile movente estorsivo.