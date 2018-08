Il treno finisce in strada: la motrice del superconvoglio blocca la provinciale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un locomotore in strada. E' accaduto a Mesagne, in provincia di Brindisi, dove una motrice di treno ha bloccato per diverse ore la provinciale che collega Mesagne a San Vito a causa di un guasto al “piatto” di traino del trattore stradale. Sul posto è intervenuta la polizia locale che ha bloccato la strada e fatto veicolare i mezzi, in arrivo e in uscita dalla città, su altre direttrici di marcia.Il mezzo proveniva da Monopoli ed era diretto a Salerno dove si sarebbe imbarcato per i Paesi nordici. I fatti si sono svolti intorno alle ore 8 quando l’autista del camion stava percorrendo la statale e ha oltrepassato l’uscita per Taranto. Quindi, ha tentato di salire in retromarcia sulla rampa per la statale 7 al fine di riprendere lo svincolo. Durante l’operazione si è rotto il gancio di traino e la motrice è rimasta bloccata in mezzo alla strada.La viabilità è rimasta bloccata per diverse ore. La motrice del treno è stata costruita presso un’azienda meccanica di Monopoli ed è più larga delle “sorelle” italiane. Per questo motivo non può transitare sulle rotaie della rete ferroviaria italiana. Da qui la necessità di un trasporto su gomme fino a Salerno dove sarebbe stata imbarcata per la Finlandia. Si tratta di una motrice particolare poiché serve a monitorare, 24 ore al giorno, la rete ferroviaria alla ricerca di guasti. Al suo interno ha una cucina e ben tre camere da letto.