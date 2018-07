Due banditi armati rapinano l'ufficio postale e fuggono in motorino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una rapina è stata compiuta a Mesagne, in provincia di Brindisi, presso un'agenzia delle Poste italiane in via Bixio. Due banditi, con i volti coperti da caschi, hanno intimato al cassiere di consegnargli l'incasso portandogli una pistola alla tempia. Poi sono fuggiti a bordo di motorino.Sul posto sono giunti i carabinieri per le indagini.