Crolla il tetto di un'abitazione: morto sotto le macerie un operaio

MESAGNE - Tragico incidente sul lavoro a Mesagne. Un operaio di 42 anni è deceduto in seguito al crollo del tetto di una palazzina in ristrutturazione in via Maiella. La sciagura si è consumata intorno alle 12 mentre erano in corso le opere di manutenzione dell’edificio. Tutto in pochi istanti, con il cedimento che ha provocato un vasto cumulo di macerie: sotto è stato ritrovato il corpo senza vita dell'operaio.

La tragedia

Immediati i soccorsi: qualcuno dei presenti, in attesa dei vigili del fuoco, ha iniziato a scavare con le mani. Vani i tentativi di rianimazione da parte dei medici del Servizio 118. Per il 42enne, purtroppo, è stato tutto inutile. Sul posto, insieme al personale dello Spesal, anche gli investigatori, impegnati nei rilievi finalizzati a fare chiarezza sulla tragedia. Gli inquirenti stanno acquisendo anche la documentazione inerente le opere in corso.