Medico risulta positivo: chiusi ambulatori e uffici della Asl

Un medico in servizio presso la struttura Asl di via Dalmazia, a Brindisi, sede di diversi ambulatori e del Cup è risultato positivo al Covid. La Asl di Brindisi ha disposto la chiusura di ambulatori e uffici fino a giovedì 5 novembre per le opportune sanificazioni.

E' stato prescritto il tampone a tutti i dipendenti. Il medico, a quando si apprende, aveva deciso già qualche giorno fa di rimanere a casa in attesa del tampone dopo aver avuto sintomi influenzali. Le visite prenotate sono state rinviate a data da destinarsi. All'esterno della struttura sono stati apposti cartelli che ne comunicano la chiusura temporanea.

Ultimo aggiornamento: 14:50

