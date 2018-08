Medico muore nello schianto del suo scooter contro un'auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un terribile incidente avvenuto in provincia di Padova ha spezzato la vita del medico brindisino 40enne Daniele Fischetto. Il professionista, un otorinolaringoiatra che prestava servizio presso l'ospedale di Cittadella (Padova), mercoledì scorso era in sella alla sua motocicletta quando verso le 14.30 all’altezza di una rotonda si è scontrato con una Panda.Le condizioni del medico sono apparse subito gravi. Nonostante i tentativi di salvargli la vita da parte dei colleghi, Fischetto è morto nella notte. La triste notizia si è poi subito diffusa tra i conoscenti e i pazienti, appesi ai telefonini e ai social network per tutto il pomeriggio in attesa di buone notizie che non sono mai arrivate, purtroppo. Il medico lascia la moglie e due bambini.