Brindisi, aggredirono medico e infermiere al pronto soccorso: arrestati padre e figlio

Aggredirono medico ed infermiere al Perrino: padre e figlio finoscono ai domiciliari. Alle prime luci dell’alba di questa mattina, gli uomini della Digos e dell’Upgsp- Sezione Volanti della Questura di Brindisi hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare a carico di B.M.(classe 1968) noto pregiudicato brindisino con numerose segnalazioni di Polizia a carico, e suo figlio B.M.(classe 1998).

I fatti risalgono al 30 gennaio scorso quando, a seguito di un lutto per la perdita di una congiunta già ricoverata presso l’Ospedale Perrino di Brindisi, i due si presentarono presso il locale Pronto Soccorso insieme a un gruppo di parenti e conoscenti pretendendo di vedere la povera defunta.

Quando i sanitari hanno detto di no in pieno rispetto dei protocolli adottati dal Ministero della Salute sin dall’inizio dell’emergenza pandemica, chiedendo anche di spostarsi dalla zona Triage, padre e figlio hanno reagito in malo modo aggredendo verbalmente e fisicamente il medico di servizio e un infermiere.

Intervenuta la polizia per cercare di sedare gli animi, i due si scagliarono anche contro gli agenti. I due dovranno rispondere di interruzione di pubblico servizio, violenza e minaccia a pubblico Ufficiale in concorso tra loro.