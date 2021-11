Brindisi, maxi richiesta di tamponi: code e disagi al Perrino

Covid nelle scuole della provincia di Brindisi, intere classi in quarantena, alunni e docenti sotto sorveglianza sanitaria. E il drive-in del Perrino, intanto, va in tilt: ieri pomeriggio si sono verificate lunghe code di auto nei pressi dell'ingresso dell'ospedale sulla strada per Lo Spada. Le vetture erano in fila per accedere al drive-in allestito nel parcheggio esterno dell'ospedale per fare i tamponi. Il particolare afflusso ha creato...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati