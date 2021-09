Fiamme all'interno di un minimarket: paura in centro

Investigatori al lavoro per fare luce sulle cause dell'incendio che nella tarda serata di ieri ha devastato in pochi minuti i locali di un market in centro a Brindisi, in via Ferrante Fornari. Sul posto, per domare le fiamme e mettere in sicurezza la palazzina e la sala al piano terra della bottega di generi alimentari, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale.

Le indagini

Stando ai primi rilievi, non è escluso che le fiamme, forse generate da un cortocircuito, possano essersi propagate proprio dall'interno, per poi estendersi all'ingresso della struttura. Questa una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti, che al momento, però, non escludono alcuna pista, compresa quella dolosa, la più inquietante, evidentemente, qualora fosse confermata. Di certo una notte di paura per i gestori dell'attività commerciale e per i residenti della zona.