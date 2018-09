A bordo della nave militare 700 chili di sigarette di contrabbando. Le Iene: blitz della Finanza. La Marina: «Già denunciato»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Settecento chili di sigarette di contrabbando sulla nave della Marina militare Caprera: sono stati sequestrati - rivelano le Iene - nel porto di Brindisi lo scorso 16 luglio. La nave era appena tornata «da una missione di 108 giorni a Tripoli, dove aveva il compito di segnalare alla Guardia costiera libica le imbarcazioni di migranti dirette verso l’Italia».Le Iene (che manderanno in onda la loro inchiesta dal 30 settembre, quando il programma tornerà in onda su Italia 1) parlano di «un blitz della Guardia di Finanza».Lo Stato maggiore della Marina, invece, precisa che è stato lo stesso comando della nave ad allertare la magistratura - le cui indagini sono ancora in corso - e che, nell’ottica della «massima trasparenza», sull’episodio è anche in corso un’inchiesta interna.