Brindisi, corteo per la pace

Freddo, vento e qualche accenno di pioggia non fermano il grande successo della marcia della pace. La città di Brindisi ha risposto presente alla bella iniziativa organizzata dal comitato Liberi Cittadini, dall’istituto comprensivo Bozzano e dalla parrocchia San Giustino de Jacobis per far sentire la propria voce contro le devastazioni portate dalla guerra.

Il tema centrale è proprio quello di sensibilizzare la cittadinanza alla pace partendo però dai più piccoli: importante, a tal proposito, la numerosa presenza dei bambini che, al fianco dei loro genitori, hanno sventolato bandiere colorate, striscioni e pronunciato messaggi di solidarietà. Il corteo ha attraversato tutto il quartiere Bozzano all’insegna della musica e del colore e ha interessato anche alcuni passanti e residenti che si sono affacciati per filmare e applaudire.

L'iniziativa