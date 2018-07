Manca sangue negli ospedali: il sindaco di Brindisi lancia l'allarme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quella di quest’anno è l’ennesima estate caratterizzata dal bollino rosso per il centro trasfusionale dell’ospedale Antonio Perrino di Brindisi. Gli echi dell’emergenza ematica che partono dal Simt, il servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale della principale struttura sanitaria della provincia, sono rimbalzati fino al Comune, da cui il sindaco Riccardo Rossi ha fatto partire un accorato appello ai cittadini, una sorta di “chiamata alle armi” solidale per cercare di invertire un trend che si fa sempre più pesante.«Soprattutto nel periodo estivo – afferma - si registra un grave calo di donatori e un accresciuto bisogno di sangue. Salvare vite umane o essere accanto a chi soffre eĚ€ un incomparabile gesto di solidarietaĚ€ umana». Da qui l'invito a recarsi presso le strutture sanitarie per donare sangue.