Brindisi, barca contro gli scogli. Velista solitaria salva due persone e il cane

Una barca a vela è finita contro gli scogli, ieri sera, sul litorale di Brindisi, probabilmente a causa del maltempo e della forte ondata di vento che si è abbattuta sulla zona. Sono salvi due velisti spagnoli e i due cani che erano a bordo.

Un'altra imbarcazione è arrivata in porto

La barca è rimasta lì, sugli scogli, e ha riportato danni. Solo tanta paura per i naviganti. A quanto ricostruito, al largo di Lido Poste, stavano transitando due imbarcazioni che si sono trovate in forte difficoltà. Le onde sono diventate improvvisamente alte, è stata segnalata anche una tromba d'aria. L'altra barca è riuscita a raggiungere il porto di Brindisi.

Il racconto

Stando alle ricostruzioni la coppia è stata salvata da un'altra velista, un'argentina che aveva attraversato l'oceano con una piccola vela, che non ha indugiato un attimo: ha gettato l'ancora e fatto salire i due naufraghi a bordo per portarli in salvo al porticciolo di Brindisi.