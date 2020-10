Malore fatale dopo la movida: addio a un giovane professionista

BRINDISI - In un periodo di per sé funesto, un’altra notizia di cronaca locale lascia attonita buona parte della comunità cittadina: il giovane brindisino Marco Valerio, dottore in Economia e commercio, è stato stroncato da un infarto nella notte tra martedì e ieri. Una scomparsa prematura per un uomo di neanche 40 anni conosciuto da buona parte dei suoi coetanei per la sua indole mite. Un po’ schivo, ma sempre educato e disponibile con tutti.

Apprezzato dagli amici storici con i quali ha condiviso le ore che hanno preceduto il decesso, Marco amava trascorrere le sue serate in compagnia in alcuni locali del centro storico. Proprio la sera di martedì, da quanto dichiarato da chi era con lui in uno dei luoghi solitamente frequentati, Marco ha iniziato a sentirsi poco bene. Per questo motivo ha preferito rientrare prima a casa senza aspettare il classico momento dei saluti collettivi. Ha fatto in tempo ad arrivare nella sua dimora, ma lì il suo cuore ha cessato di battere.

In tanti si sono stretti attorno alla famiglia: al padre, Giuseppe Valerio, Specialista pneumologo della Casa di Cura Salus di Brindisi e al fratello, titolare di un’attività commerciale dove Marco collaborava. Domaani mattina alle 10 presso il Duomo si terranno i funerali. Ancora non è chiaro come si svolgerà la funzione religiosa alla luce delle norme di sicurezza. Di certo, l’ultimo saluto a Marco Valerio raccoglierà una nutrita folla.

Ultimo aggiornamento: 20:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA